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Kocaeli'de feci kaza 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobilin çarptığı 2 kişiden biri öldü, diğeri de yaralandı.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 02:20
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Kocaeli'de feci kaza 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'de feci kaza 1 ölü, 1 yaralı
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde R.Ç. idaresindeki otomobil, arkadaşlarına taziyeye gittiği öğrenilen yol kenarında yürüyen Uğur Yazıcı ile Erdi Öner'e çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Yazıcı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücünün daha sonra polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, evin otoparkında bulunan araçta inceleme yaptı. (AA)

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