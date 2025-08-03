Kocaeli'de feci kaza! Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: İHA
Kocaeli'de feci kaza! Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 2 otomobilin çarpışması neticesinde 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 2 otomobilin çarpışması neticesinde 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, araçlar kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Karamürsel ilçesi Karapınar Caddesi yeni mezarlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 K 8903 ile 41 JB 493 plakalı 2 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerde bulunan toplam 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sebebiyle araçlar kullanılamaz hale geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'de feci kaza! Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

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