Kocaeli'de feci kaza! TIR, motosiklet sürücüsünü ezdi

Kaynak: İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde geçmek istediği tıra takılarak düşen motosiklet sürücüsü, TIR'ın altında kalarak ezildi.


Kaza, saat 22.30 sıralarında D100 Karayolu İzmit istikameti SGK önünde meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, 41 AVM 598 plakalı tırı geçmek isterken takılarak düştü.

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Motosiklet sürücüsü tırın altında ezilirken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğinin belirledi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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