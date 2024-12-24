Kocaeli’de genç kadının sır ölümü! Kalbinden tek kurşunla vurulmuş halde bulundu. İntihar mı cinayet mi?

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 40 yaşındaki Funda Kaymaz, evinde kalbinden vurulmuş olarak ölü bulundu. Özel bir şirkette çalışan kadının 1. evliliğinden engelli bir çocuğu olduğu öğrenildi. Kadının boşandığı son eşi gözaltına alındı.

Olay, Karabaş Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın 6'ncı katında meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre, evden silah sesinin yükseldiğini duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Daireye giren ekipler, Funda Kaymaz'ı (40) tabanca ile kalbinden tek kurşunla vurulmuş halde buldu.

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40 yaşındaki Funda Kaymaz'ın Pakmaya'da çalıştığı öğrenildi. İlk evliliğinden engelli bir çocuğu olan Kaıymaz, daha sonra 2. evliliğini yaptı.

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Kaymaz bir süre sonra bu evliliğini de sonlandırdı. Psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen kadının boşandığı kocası polisler tarafından gözaltına alındı.

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Sağlık ekipleri Kaymaz'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

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