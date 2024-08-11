Kocaeli’de girdiği derede kayboldu cansız bedenine ulaşıldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Sarısu Plajı'nda meydana gelen olayda, olay yerinde arkadaşlarıyla kamp yapan Semih Kiliç, saat 02.30 sıralarında kumsaldan geçen Sarısu Deresi'ne girdi.

Bir süre arkadaşlarıyla suda yüyzen Kiliç, daha sonra karanlıkta kayboldu. Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri geldi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın dalgıçları tarafından dere tabanında gerçekleştirilen aramada, Semih Kiliç'in cansız bedeni bulundu. Derenin içinden çıkarılan Kiliç'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Kandıra Ecz. M. Kazım Dinç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.