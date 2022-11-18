Kocaeli'de hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

AA'da yer alan habere göre, H.A. idaresindeki 55 AIL 939 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolu Ankara istikameti Barış Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.
İhbar üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralının hayatını kaybettiği belirlendi.
Üzerinden kimlik çıkmayan yayanın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kaza nedeniyle kara yolunun Ankara istikametindeki trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.
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