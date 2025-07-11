Kocaeli’de ilçe emniyet müdürlüğü önünde silahlı kavga

Kartepe ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde akşam saatlerinde aralarında kavga çıkan iki grup ifadeleri alınmak üzere Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

İfadelerinin ardından salıverilen iki grup arasında saat 22.30 sıralarında İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde bir kez daha kavga çıktı. Henüz kimliği öğrenilemeyen şüphelinin tabancayla açtığı ateş sonucu Ö.E. ve F.E. yaralandı. Silah sesleri üzerine polis ekiplerinin müdahalesiyle saldırgan yakalandı. Yaralanan 2 kişi ise haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Gözaltına alınan şüphelinin sorgulaması sürüyor.