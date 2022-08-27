27 Ağustos 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İş yerinin önünü temizlerken kaldırımda otomobil çarptı

İş yerinin önünü temizlerken kaldırımda otomobil çarptı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde iş yerinin önünü süpüren K.S, seyir halindeki bir otomobilin kaldırıma çıkması sonucunda yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan K.S tedavisinin ardından taburcu edildi.

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 09:08
Takip Et

Kocaeli'de iş yerinin önünü temizlerken kaldırımda otomobil çarptı

İş yerinin önünü temizlerken kaldırımda otomobil çarptı
+
Aa
-

Olay öğle saatlerinde Yenikent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. K.S. bakkal sahibi arkadaşının ricası üzerine kısa bir süreliğine iş yerinin başına geçti. K.S. eline süpürgeyi alarak iş yerinin önünü süpürmeye başladı. Bu sırada seyir halindeki bir otomobil kaldırıma çıkarak K.S.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulan K.S. yaralanırken, otomobil sürücüsü durmadan olay yerinden kaçtı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri K.S.'yi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürerek tedavi altına aldı. Başından yaralanan K.S. tedavisinin ardından taburcu edildi.
Olayın ardından kaçan otomobil sürücüsü yaklaşık 10 dakika sonra tekrar olay yerine gelerek polise teslim oldu.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan kaza, bakkalın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iş yerinin önünü temizlerken kaldırıma çıkan otomobilin çarpması sonucu K.S.'nin havaya savrulduktan sonra düşme anı görülüyor.

DHA

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstanbul’da en çok aslen nereli var? Nüfus verileri açıklandı
1
﻿İstanbul’da en çok aslen nereli var? Nüfus verileri açıklandı
﻿Oyuncu Mustafa Üstündağ Sabah yazarı ile evlendi. Kurtlar Vadisi'nde Muro karakteri ile ünlü olmuştu
2
﻿Oyuncu Mustafa Üstündağ Sabah yazarı ile evlendi. Kurtlar Vadisi'nde Muro karakteri ile ünlü olmuştu
﻿Almanya’da çıkan orman yangınlarının faturası ağır oldu: 600 milyon Euro
3
﻿Almanya’da çıkan orman yangınlarının faturası ağır oldu: 600 milyon Euro
﻿Cemal Enginyurt Sedat Peker'in açıklamaları için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sedat Peker 7 tweet attı, ''Yarın çok eğleneceğiz'' dedi
4
﻿Cemal Enginyurt Sedat Peker'in açıklamaları için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sedat Peker 7 tweet attı, ''Yarın çok eğleneceğiz'' dedi
﻿Sedat Peker çok eğleneceğiz demişti rüşvetin belgelerini yayınladı. İşin içinden 2'de gazeteci çıktı. Berat Albayrak'ın abisinden de bahsetti
5
﻿Sedat Peker çok eğleneceğiz demişti rüşvetin belgelerini yayınladı. İşin içinden 2'de gazeteci çıktı. Berat Albayrak'ın abisinden de bahsetti
﻿Saray'dan bilgi sızdıran isim kim? Yeni Şafak her şeyi önceden açıklayan Kılıçdaroğlu'na bilgi sızdıranı yazdı
6
﻿Saray'dan bilgi sızdıran isim kim? Yeni Şafak her şeyi önceden açıklayan Kılıçdaroğlu'na bilgi sızdıranı yazdı
﻿Pınar Altuğ Vatan Şaşmaz'ı unutmadı. Vefatının 5. yılında duygulandıran paylaşım
7
﻿Pınar Altuğ Vatan Şaşmaz'ı unutmadı. Vefatının 5. yılında duygulandıran paylaşım
﻿Deva Partisi'nde istifa depremi
﻿Deva Partisi'nde istifa depremi
﻿Deva Partisi'nde istifa depremi
﻿Trabzonspor'dan flaş Uğurcan açıklaması
﻿Trabzonspor'dan flaş Uğurcan açıklaması
﻿Trabzonspor'dan flaş Uğurcan açıklaması
﻿Maç bitince Şota, Pelkas'ın transferini açıkladı
﻿Maç bitince Şota, Pelkas'ın transferini açıkladı
﻿Maç bitince Şota, Pelkas'ın transferini açıkladı
﻿Avrupa elemelerinde 12 Dev Adamın rakibi Sırbistan
﻿Avrupa elemelerinde 12 Dev Adamın rakibi Sırbistan
﻿Avrupa elemelerinde 12 Dev Adamın rakibi Sırbistan
﻿Kazakistan silah ve askeri ürün ihracatını askıya aldı
﻿Kazakistan silah ve askeri ürün ihracatını askıya aldı
﻿Kazakistan silah ve askeri ürün ihracatını askıya aldı
﻿Artvin'de denize giren Afganistanlı boğuldu
﻿Artvin'de denize giren Afganistanlı boğuldu
﻿Artvin'de denize giren Afganistanlı boğuldu
﻿Anız yangınında motosiklet küle döndü
﻿Anız yangınında motosiklet küle döndü
﻿Anız yangınında motosiklet küle döndü
﻿5 turist safari kazasında ölmüştü: Sürücünün ifadesi ortaya çıktı
﻿5 turist safari kazasında ölmüştü: Sürücünün ifadesi ortaya çıktı
﻿5 turist safari kazasında ölmüştü: Sürücünün ifadesi ortaya çıktı
﻿Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
﻿Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
﻿Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
﻿Sancaktepe'de komiser yardımcısı başından vurularak öldürüldü 
﻿Sancaktepe'de komiser yardımcısı başından vurularak öldürüldü 
﻿Sancaktepe'de komiser yardımcısı başından vurularak öldürüldü 
﻿Malatya'da 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi
﻿Malatya'da 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi
﻿Malatya'da 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.