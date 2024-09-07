Kocaeli'de, kafede öldürülen 2 kardeş toprağa verildi

Edinilen bilgiye göre, Kozluk Mahallesi'ndeki bir kafede, eski çalışan Hasan Akın ve ağabeyi Ahmet Akın ile işletme sahipleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve işletme sahiplerinden birinin ateş açmasıyla sonuçlandı. Ağır yaralanan iki kardeş, kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze Töreni İle Son Yolculuklarına Uğurlandılar

Bugün öğle namazında düzenlenen cenaze töreniyle iki kardeş toprağa verildi. İzmit halkı, bu acı olayın yaşanmasından dolayı büyük üzüntü duydu.

Olayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili gözaltına alınan işletme sahipleri F.G. ve O.S.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Polis ekipleri, olayın tüm ayrıntılarını araştırmak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.