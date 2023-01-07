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Kocaeli'de kamyon istinat duvarına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kamyonun istinat duvarına çarpması sonucu sürücü yaralanırken, aynı araçta bulunan Beytullah Tepepınar ise yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 22:33
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Kocaeli'de kamyon istinat duvarına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'de kamyon istinat duvarına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Dün gece saatlerinde, Kocaeli-Sakarya sınırında bulunan Eşme mevkiinde, Serhat Y. idaresindeki et yüklü kamyon sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Kazada Serhat Y. ve aynı araçta bulunan Beytullah Tepepınar yaralandı. Kamyonun kasasında bulunan etler ise yola savruldu.

Hasar gören kamyonda sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Beytullah Tepepınar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Tepepınar’ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Afyonkarahisar’a götürüldü. 

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