Kocaeli'de kar engeli tanımayan altın günü gündem oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Kocaeli'nde yoğun kar yağışı görülmesine rağmen yürüyerek arkadaşları ile olan buluşmasını iptal etmeyen kadınların videosu gündem oldu.

Kocaeli'de etkili olan yoğun kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkilese de vatandaşların geleneklerinden vazgeçmesine engel olamadı.

Zorlu hava koşullarına rağmen kadınlar, altın gününe katılmak için yollara düştü. Soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar, güçlükle yürüyerek buluşma noktalarına ulaştı.

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Karda buluşmalarını ertelemeyen arkadaş grubu sosyal medyada çok paylaşıldı. Karda yürüyen kadınlardan beri 'Arkadaşımıza güne gidiyoruz' dedi.

Kar yağışına rağmen planını iptal etmeyen arkadaş grubuna sosyal medyadan eğlenceli yorumlar yapıldı. Bir kullanıcı 'Şöyle bir arkadaş grubuna benim de ihtiyacım var' derken bir başka kişi "Kısır, ıslak kek, peynirli börek, sarma dolma sınırsız çay bence haklılar" dedi. Bir yorumda ise "Teyceciklerin; Kırmızı çizgisi altın günü" denildi.

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