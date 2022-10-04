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Karısını öldürmüştü. Korkunç gerçek otopsi raporunda 

Kocaeli'de eşi Hatice Senem'e işkence ederek ölümüne sebep olan sanığın yargılanmasına devam edildi. Adli tıp raporunda, genç kadının vücudunda elektroşok kullanıldığı belirtildi. Rapora ilişkin savunma yapan sanık, suçlamayı kabul etmedi.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 14:28
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Kocaeli'de karısını öldürmüştü. Korkunç gerçek otopsi raporunda 

Karısını öldürmüştü. Korkunç gerçek otopsi raporunda 
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İHA'nın haberine göre, olay, 23 Eylül 2021 tarihinde Derince ilçesinde meydana geldi. 3 yıl önce dünya evine giren Hatice Senem (23), anlaşmazlık yaşadığı eşi Mehmet Senem ile tartışma yaşadı. 

İddiaya göre, tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Senem, 9 aylık bebeğinin annesi eşi Hatice Senem'i darp ederek ölümüne sebep oldu. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Kaçmak için HDP binasına giden Mehmet Senem ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. 0Mehmet Senem, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ADLI TIP RAPORU ORTAYA KOYDU 

Hakkında "Eşe karşı canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan dava açılan sanığın, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Senem, taraf avukatları, aileler ve tanıklar katıldı. Mahkeme başkanı, geçen çelse Adli İhtisas Kurumundan istediği raporu okudu. 

Raporda, Hatice Senem'in vücudunda yanıkların olduğu, elektroşok cihazının maktulün üzerinde kullanıldığı belirtildi. Raporu kabul etmeyen sanık Mehmet Senem, "Şerefim ve namusum üzerine yemin ediyorum ki elektroşoku kullanmadım. Bunu nasıl ispatlarım bilmiyorum ama adil yargılanmak istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık avukatının savunma için süre talep etmesi üzerine duruşmayı erteledi.

 

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