17 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kazı çalışmasında tarihi mezar bulundu 

Kocaeli’de kentsel dönüşüm sebebiyle yıkılan ve kazı çalışmalarının başladığı Cedit Mahallesi’nde tarihi mezar bulundu.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 14:14
Takip Et

Kocaeli'de kazı çalışmasında tarihi mezar bulundu 

Kazı çalışmasında tarihi mezar bulundu 
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kentsel dönüşüm sebebiyle yıkılan Cedit Mahallesi’nde yapılan kazı çalışmalarında tarihi mezar bulundu. 

Kazı yapılan bölge, Doğu Roma İmparatorluğu’na 45 yıl başkentlik yapan tek şehir olan Nikomedya bölgesi olduğu için Kocaeli Müze Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kentsel dönüşüm çalışmaları boyunca kazıların başında duruyor. 

Son yapılan kazıda bulunan tarihi mezar, Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından incelemeye alındı. İnşaat projesini ise etkileyen bir şey olmadığı ve kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Çalışmaların yapıldığı alan dron ile havadan görüntülendi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
1
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
﻿İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı. Anket sonuçları açıklandı
2
﻿İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı. Anket sonuçları açıklandı
﻿İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı. Anket sonuçları açıklandı
﻿Ünlü baklava zinciri iflas etti. Hadise’nin eski kayınpederine aitti
3
﻿Ünlü baklava zinciri iflas etti. Hadise’nin eski kayınpederine aitti
﻿Ünlü baklava zinciri iflas etti. Hadise’nin eski kayınpederine aitti
﻿Motorinde bugün neler oldu neler
4
﻿Motorinde bugün neler oldu neler
﻿Motorinde bugün neler oldu neler
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
5
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
﻿Biden'dan Afrikalı liderlere şaka: Fakir akrabalar gibi çöküp yemeğinizi yiyeceğim
6
﻿Biden'dan Afrikalı liderlere şaka: Fakir akrabalar gibi çöküp yemeğinizi yiyeceğim
﻿Biden'dan Afrikalı liderlere şaka: Fakir akrabalar gibi çöküp yemeğinizi yiyeceğim
﻿Faik Öztrak'tan İmamoğlu soruna flaş yanıt. CHP’den Cumhurbaşkanı adayı açıklaması
7
﻿Faik Öztrak'tan İmamoğlu soruna flaş yanıt. CHP’den Cumhurbaşkanı adayı açıklaması
﻿Faik Öztrak'tan İmamoğlu soruna flaş yanıt. CHP’den Cumhurbaşkanı adayı açıklaması
﻿Ankara'yı sis bastı kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
﻿Ankara'yı sis bastı kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
﻿Ankara'yı sis bastı kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
﻿Fare gibi girdiği marketi soydu
﻿Fare gibi girdiği marketi soydu
﻿Fare gibi girdiği marketi soydu
﻿Emeklilik vaadiyle milyonluk vurgun
﻿Emeklilik vaadiyle milyonluk vurgun
﻿Emeklilik vaadiyle milyonluk vurgun
﻿Hande Balcan’ın yeni kitabı ‘Gençliğimiz Var’ okuyucuları ile buluştu
﻿Hande Balcan’ın yeni kitabı ‘Gençliğimiz Var’ okuyucuları ile buluştu
﻿Hande Balcan’ın yeni kitabı ‘Gençliğimiz Var’ okuyucuları ile buluştu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.