Karınlarını doyuran yavru kedilerin, süt kardeşi oldukları kirpilerle koyun koyuna uyuduğu anlar kameraya yansıdı.

Derince 60 Evler mevkisindeki bir evin bahçesinde, anne kedi kendi yavrularının yanı sıra yavru kirpileri de sahiplendi.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, anne kedinin uzandığı minderde hem kendi yavrularını hem de kirpiyi emzirdiği görüldü. Kedilerin ve kirpilerin aynı kaptan yemek yediği ve birlikte uyuduğu anlar da kayıtlara geçti.

Yavru kedilerin, kirpilerin dikenlerine aldırış etmeden onlarla uyuması ve birlikte beslenmesi, görenleri gülümsetti.