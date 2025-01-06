Kocaeli’de kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 hükümlü yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "dolandırıcılık", "alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma", "resmi belgede sahtecilik", "tehdit", "hakaret" suçlarından olmak üzere 10 ayrı aranma kaydı bulunan ve 9 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.K., Kartepe ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

M.K., çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi. "Kasten yaralama" suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan A.Ö. (21) ile "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma" suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.K. (31) de polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.