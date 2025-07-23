Kocaeli'de kimya fabrikasında korkutan yangın

Kaynak: İHA
Kocaeli'de kimya fabrikasında korkutan yangın

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kimya firmasında yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Sanayi Mahallesi D-130 Karayolu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kimya firmasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, alevlerin daha fazla büyümesini engelledi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana gelirken, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Haberler
Kadıköy'de motosiklet aydınlatma direğine çarptı
Kadıköy'de motosiklet aydınlatma direğine çarptı
TOKİ'den sudan ucuza arsa satışı!
TOKİ'den sudan ucuza arsa satışı!
Şakir Paşa ailesi ekranlara veda etti
Şakir Paşa ailesi ekranlara veda etti
Diş hekimleri iş bırakıyor
Diş hekimleri iş bırakıyor
Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti