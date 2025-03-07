Kocaeli'de korkunç olay! Silahla vurup cami tuvaletine attılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kocaeli'de korkunç olay! Silahla vurup cami tuvaletine attılar

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişi, cami tuvaletinden göğsünden vurulmuş halde bulundu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişi, cami tuvaletinden göğsünden vurulmuş halde bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Osmangazi Mahallesi Lokman Hekim Caddesi'ndeki Ensar Camisi'nin tuvaletinde meydana geldi. Silah sesi duyarak tuvalete giden cemaat, A.L.'yi (40) göğsünün sol tarafından vurulmuş halde yerde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan A.L., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. A.L.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, caminin tuvaletinde ve çevresinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'de korkunç olay! Silahla vurup cami tuvaletine attılar

Kocaeli'de korkunç olay! Silahla vurup cami tuvaletine attılar

Kocaeli'de korkunç olay! Silahla vurup cami tuvaletine attılar

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