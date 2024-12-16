Kocaeli'de korkutan yangın! İki katlı ev küle döndü

Olay, gece saat 00.30 sıralarında Orhan Mahallesi Camialtı Sokak'taki 2 katlı ahşap evde meydana geldi.

Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Alevler, itfaiyenin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Evde tek başına yaşayan ve dumandan etkilenen kadın hastanede tedavi altına alındı. Evden geriye enkazı kalırken ekiplerin olay yerindeki soğutma çalışmaları sürüyor.

SOBADAN ÇIKAN YANGIN EVİ KÜLE ÇEVİRDİ

Orhan Mahallesi Muhtarı Ümit Aktürk, geceden bu yana uyumadıklarını ifade ederek, "Bu evde tek başına yaşayan bir ablamız var. Sobadan çıkan yangın evi bu duruma getirdi. Can kaybının olmaması bizi çok sevindirdi. İtfaiye ekiplerine de teşekkür ediyorum. Geceden beri çalışmalarına devam ediyorlar. Şu anda soğutma çalışmaları yapılıyor" ifadelerini kullandı.

A.Y.'nin hastanede tedavi gördüğünü söyleyen Aktürk, "Ablamızın sağlık durumu iyi. Sadece dumanlardan etkilenmiş. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri olay yerine gelerek ablamıza kalacak yer ayarladı, kendisi dışarda kalmayacak" şeklinde konuştu.