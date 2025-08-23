Kocaeli'de korkutan yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüdü evlere sıçradı

Kaynak: İHA
Kocaeli'nin Derince ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürerken yangın rüzgarın etkisiyle yayılarak evlere sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın evlere de sıçradı. Kocaeli'nin Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi 17 Ağustos Deprem Şehitliği arkasında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

88.webp

Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yoğun dumanların çıktığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, arasöz, sağlık, polis ve helikopter sevk edildi.

u-001.webp

YANGIN EVLERE SIÇRADI

Bölgeye giden ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Havadan ve karadan yapılan müdahale sürerken, yangın, bölgede bulunan bazı evlere de sıçradı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangın, dron ile havadan görüntülendi.

y6y.webp

