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Kuzu ve koyun sürüden kaçtı önüne çıkanı kovaladı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürüden kaçan bir kuzu ile koyun, komedi filmlerini aratmayan görüntüler ortaya çıkardı. Bir muhabiri kovalayan iki yaramaz, sürücülere de zor anlar yaşattı. İki küçükbaş hayvanı, sonunda ekipler aldı.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 12:12
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Kocaeli'de kuzu ve koyun sürüden kaçtı önüne çıkanı kovaladı

Kuzu ve koyun sürüden kaçtı önüne çıkanı kovaladı
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İHA'nın haberine göre, komedi filmlerini aratmayan olay, İzmit ilçesi Topçular Mahallesi'nde meydana geldi. Sürüden kaçan bir kuzu ile koyun, İzmit caddelerinde gezintiye çıktı. Her gördükleri vatandaşın peşine takılan iki yaramaz, buldukları yeşil alanlarda otlamayı da ihmal etmedi.

Caddede ilerleyen kuzu ile koyuna, sokakta gezen köpekler saldırdı. İki küçükbaş ürkünce kaçmaya başladı. Bu sırada bir motosiklet sürücüsü, kaza yapmaktan son anda kurtuldu. O anlar kameralara saniye saniye yansırken motosiklet sürücüsü, "Az daha çarpıyordum, son anda kurtuldum" dedi.

Merdivenleri tırmanan kuzu ile koyun, Topçular Camisi'ne girmek istedi. Namaz kılan cemaat koyun ile kuzunun içeriye girmesine engel oldu.

Sevimli kuzu ile koyun gördükleri herkesin peşine takılırken, kendilerini sevdirmek istedi. Olayı yanlış anlayan vatandaşlar ise çareyi kaçmakta buldu. Olayı görüntüleyen muhabirde, koyunun peşine takılması ile caddede köşe kapmaca oynadı. O anlar görenleri kahkahaya boğdu.

Yaklaşık 2 saat boyunca özgürlüklerinin tadını çıkartan kuzu ile koyuna, İzmit Belediyesi Veteriner İşleri ekipleri müdahale etti. Ekipler kuzu ile koyunu alarak, sahibini bulmak üzere müdürlüğe götürdü.

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