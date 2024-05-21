Kocaeli'de milyonluk ek ders vurgunu. 4 yılda 4.5 milyon lira

Kaynak: DHA
Kocaeli'de milyonluk ek ders vurgunu. 4 yılda 4.5 milyon lira
Kocaeli'de bir ortaokulda görev yapan öğretmenler, maaş bordrolarındaki ek ders ücretlerinin hesaplarına eksik şekilde yatırıldığını ve paraların başka banka hesaplarına aktarıldığını tespit etti.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki Gölcük Saraylı Ortaokulu'nda görev yapan bazı öğretmenler, 17 Mayıs'ta maaş bordroları ile maaş ödeme dekontlarında tutarsızlık olduğunu fark etti.

56869.jpgİddiaya göre; ek ders ücretlerini karşılaştıran öğretmenlerin bir kısmı, ek ders ücretinin hesaplarına yatan ücretten yaklaşık 3 kat daha yüksek olduğunu ve hesaplarına eksik ödeme geçildiğini belirledi.

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Bunun üzerine geçmişte hesaplarına yatan maaşları kontrol eden öğretmenler yaklaşık 4 yıl süreyle bu durumun devam ettiğini ve maaş bordrolarında yazılan ek ders ücret farkının farklı banka hesaplarına yatırıldığını gördü.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

İddialar hakkında Hürriyetçi Eğitim Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Adem Ellialtıoğlu, ek ders ücretlerini hesaplayan okul müdürü M.H.A., işlemleri inceleyen ve onaylayan ilçe destek hizmetleri şefi ve memurları, şube müdürü ve Gölcük Milli Eğitim Müdürü hakkında; 'İrtikap', 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından Kocaeli Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu.

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Yapılan şikayet sonrası hem Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı hem de Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü iddialarla ilgili harekete geçti.

Kocaeli Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, olayla ilgili müfettiş görevlendirildiğini söyleyerek sorumlular hakkında soruşturma başlattıklarını söyledi. Akmanşen, sorumlusu ya da sorumluları kimse hepsinin değerlendirileceğini de iletti.

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Ek ders ücret farkının farklı banka hesaplarına yatırıldığı iddiasıyla ilgili de konuşan Akmanşen, "Bordrolarla öğretmenlerin banka hesaplarının karşılaştırılması sonucunu usulüne göre müfettişlerimiz değerlendirecek" şeklinde konuştu.

56869-4.jpg4 YILDA 4.5 MİLYONLUK YOLSUZLUK

Konuyu sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösteren Hür-Sen Konfederasyonu ve Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, usulsüzlüğün 4 yıldır sürdüğünü ifade ederek yalnızca bir okulda 4.5 milyon liralık yolsuzluk yapıldığını iddia etti.

Benzer işlemin başka okullarda da yapılmış olabileceğini öne süren Kuruoğlu, öğretmenlerden hesaplarını geriye dönük olarak incelemelerini istedi.

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