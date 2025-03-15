Kocaeli'de motosiklet sürücüsü yayaya çarptı

Kaynak: İHA
Kocaeli'de motosiklet sürücüsü yayaya çarptı

Kocaeli'de cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına seyir halindeki motosiklet çarptı.

Kaza, Kocaeli Darıca ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 SH 910 plakalı motosikletle seyir halinde olan Y.K., cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya B.K'ya çarptı.

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Çarpmanın şiddetiyle B.K. savrulurken kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın hastaneye kaldırıldı.

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Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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