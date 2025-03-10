Kocaeli'de nostalji havası

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kocaeli'de nostalji havası

Kocaeli'de miniklerin Ramazan ayının atmosferini nostaljiyle yaşatılıyor. Sahnede Keloğlan, Hacivat-Karagöz sahne aldı. Çocuklar kahkahayla Ramazan'ın tadını doyasıya çıkardılar.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini çocuklara yaşatmak amacıyla özel etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda gerçekleşen "Çık Dışarıya Oynayalım" adlı Ramazan şenlikleri ilk gününden itibaren İzmit Kent Meydanı'nda yoğun katılımla devam ediyor. Aileler ve çocuklar, geleneksel Ramazan eğlenceleriyle dolu şenlik alanını doldurarak bu manevi atmosferi doyasıya yaşıyor.

Kadın ve aile hizmetleri dairesi başkanlığına bağlı çocuk hizmetleri şube müdürlüğü tarafından organize edilen şenliklerde, her hafta sonu çocukların sevdiği karakterler sahneye çıkıyor. Bu hafta çocukların severek izlediği Keloğlan çizgi film kahramanları, minik hayranları ile buluştu. Etkinlikte sahneye çıkan Keloğlan, Bilgecan Dede ve Balkız karakterleri çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.

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Alanı dolduran yüzlerce çocuk, Hacivat-Karagöz gölge oyunları ve sahne gösterileriyle geleneksel Ramazan eğlencelerini keşfetti. Aileler ise büyük bir ilgiyle çocuklarının bu mutlu anlarına tanıklık etti. Çadırı tıklım tıklım dolduran katılımcılar, ibriklerle dağıtılan Ramazan şerbeti, Osmanlı macunu, pamuk şeker ve patlamış mısır gibi ikramlarla Ramazanların nostaljisini yaşadı. Büyük ilgi gören şenlikler, çocukların kahkahaları ve ailelerin coşkusuyla Ramazan'a ayrı bir renk kattı.

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15 MART'TA HAY HAK, 22 MART'TA KUKULİ SAHNEDE OLACAK

Ramazan etkinlikleri kapsamında her gün 14.00-15.00 saatleri arasında mukabele programı düzenleniyor. Hafta içi atölyelerde sağlıklı yaşam söyleşileri ve el sanatları etkinlikleri ile katılımcılar keyifli vakit geçirirken, akşam saatlerinde sahne gösterileri ve geleneksel Ramazan eğlenceleri şenliğe ayrı bir atmosfer katıyor. Etkinlikler kapsamında 15 Mart'ta Hay Hak, 22 Mart'ta Kukuli sahnede olacak.

Kocaeli'de nostalji havası

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