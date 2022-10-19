Obezite hastası gencin ağır yaşamı. 300 kiloya ulaştı

İHA’nın haberine göre; Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde ikamet eden 25 yaşındaki Uğur Civan, 7 yaşında obezite hastalığı olduğunu bilgisine ulaşıldı.

Sünnet olmasının ardından hızla kilo alan Civan’ın kilosu, 300’e kadar ulaştığı bildirildi.

Evden çıkamayan Civan, kapılara da sığamamaya hatta yürümekte zorluk çekmeye başladı. Fazla kiloları kalp, şeker ve tansiyon hastalıklarını da tetikleyince, Civan’ın hayatı daha da zorlaştı.

45 yaşındaki annesinin bakımına muhtaç olan Civan, evden çıkarak sosyal hayata karışmak, kendi ayakları üzerine durmak istiyor.

“HAYATIM GİTGİDE KÖTÜLEŞMEYE BAŞLADI”

Uğur Civan, yaşadığı zorluklara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Obezite hastasıyım. 7 yaşında sünnet olduktan sonra kilo almaya başladım. Eski zayıf halime geri dönmek istiyorum. Hayatım gitgide kötüleşmeye başladı, yatalak duruma geldim, sağlığıma kavuşmak istiyorum. 2 buçuk sene önce 250 kiloydum, şu an 300 kilo oldum.