Kocaeli'de off-road heyecanı başladı

Kaynak: AA
Kocaeli'de off-road heyecanı başladı

60 kulüpten 150 sürücünün katıldığı off-road festivali Kocaeli’nin Gebze ilçesinde başladı. Zorlu parkurlardan geçen araçları yüzlerce seyirci tepelerden izledi.

Kocaeli'de düzenlenen 3. Gebze Off-Road Festivali başladı.

Gebze Belediyesi tarafından Denizli Mahallesi'nde gerçekleştirilen festivale, farklı şehirlerdeki 60 kulüpten 150 sürücü araçlarıyla katıldı. Heyecan dolu müsabakaları izlemek isteyenler, parkuru gören tepeleri ve etrafındaki izleme alanlarını doldurdu. Yarışların ilk gününde araçlar zorlu parkurlardan geçerek güçlerini kanıtlamaya çalıştı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, adrenalin tutkunlarını buluşturan organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Organizasyonda Türkiye'nin her bölgesinden katılımcının olduğunu aktaran Büyükgöz, 7 binden fazla izleyicinin müsabakaları takip ettiğini kaydetti.

Festival, yarın gerçekleştirilecek hız etabının ardından sona erecek.

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