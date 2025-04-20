Kocaeli’de Oğuzhan Koç rüzgarı

Kaynak: İHA
Kocaeli’de Oğuzhan Koç rüzgarı

Kocaeli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç sahne aldı. Ünlü şarkıcı dinleyicilerini şarkılarıyla coşturdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, İzmit Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirildi. Oyuncu ve pop müziğin sevilen ismi Oğuzhan Koç, binlerce çocuk, genç ve vatandaşa en sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konser, Milli İrade Meydanı Büyük Sahne'de dün akşam saat 20.00'de başladı. Alkışlarla sahneye çıkan Oğuzhan Koç, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Saatler 21.00'i gösterdiğinde konser alanına, Kocaelispor'un 16 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldiği haberi ulaştı. Bu müjdeli haberi binlerce izleyiciyle paylaşan Koç, "Bu ne kadar güzel bir haber. Konserime denk gelmesi ise ayrıca beni çok mutlu etti. Kocaelispor'u kutluyor, başarılar diliyorum" dedi.

ŞARKISINI KOCAELİSPOR'A ARMAĞAN ETTİ

Konserin sonunda Milli İrade Meydanı'na da değinen sanatçı, alanın birlik ve beraberliği yansıtması açısından oldukça anlamlı olduğunu belirterek, "Çok güzel bir kültür ve sanat alanı olmuş. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni tebrik ediyorum" dedi.

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