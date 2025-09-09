Kocaeli’de okul çevrelerine narkotik ablukası: 492 polis sahaya indi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kocaeli’de okul çevrelerine narkotik ablukası: 492 polis sahaya indi

Kocaeli’de narkotik polisleri okul çevrelerini abluka altına aldı. 492 polis ekibinin sahaya indiği denetimlerde yönelik il genelinde yaptığı denetimlerde 4185 şahıs sorgulandı, 34 metruk bina incelendi ve 237 öğrenci servisi kontrol edildi.


Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik geniş kapsamlı bir uygulama gerçekleştirdi. Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde 152 ekip ve 492 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde 349 okul çevresi abluka altına alındı. Çalışmalar kapsamında 232 umuma açık işyeri denetlenirken, 4 bin 185 şahıs sorgulandı, 34 metruk bina incelendi ve 237 öğrenci servisi kontrol edildi. Kurallara uymadığı belirlenen 5 servis aracına toplam 61 bin 215 lira idari para cezası uygulandı. Emniyet yetkilileri, çocukların suçtan korunması, zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması ve güvenli bir eğitim ortamının sağlanması amacıyla denetimlerin kararlılıkla süreceğini açıkladı.

Son Haberler
Zidane geri dönüyor! Fransızlar duyurdu: Şimdiden yeni görevine hazırlanıyor
Zidane geri dönüyor! Fransızlar duyurdu: Şimdiden yeni görevine hazırlanıyor
Mahmut Tanal hastaneden paylaşım yaptı. Tedavi görüyor
Mahmut Tanal hastaneden paylaşım yaptı. Tedavi görüyor
Ege Denizi'nde büyük deprem!
Ege Denizi'nde büyük deprem!
Fenerbahçe'nin yıldızları kapıştı! Djiku giderayak Nene'yi üzdü
Fenerbahçe'nin yıldızları kapıştı! Djiku giderayak Nene'yi üzdü
Traktöre çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Traktöre çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti