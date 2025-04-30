Samsun'da bankada başlayan taciz sokakta tokatla bitti

Olay; İlkadım ilçesi Bankalar Caddesi üzerinde saat 14.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ailesiyle birlikte alışverişe çıkan nişanlı bir genç kızın peşine bankadan para çektiği esnada yaşlı bir adam takıldı. Genç kız kendisine sözlü tacizde bulunan adama kulak asmayarak babaannesinin koluna girip, bölgeden uzaklaşmaya çalıştı.

Yaşlı adamın kendisini tutmasıyla panik yaşayan ve refleks olarak tokat atan genç kız, çığlık atmaya başladı. Yaşlı adam, yediği tokadın etkisi ve çığlık sesiyle birlikte koşarak olay yerinden kaçtı. Tacizde bulunduğu iddia edilen adamın peşine olayın görgü tanıkları koşsa da kaçan adamı yakalayamadı.

Genç kız, yaşadığı olayın ardından panik yaşarken, durumu olay yerine gelen akrabaları ve polislere anlattı. Çok korktuğunu belirten genç kız, "Bankadan para çektim. Ben para çekerken o da yanımda para çekiyordu. Orada bana baktı. Sonra sokağın köşesinde durup, bizi bekledi. Burada bana "Numaranı ver" diye bir şeyler geveledi. Ben duymamazlıktan gelip babaannemin koluna girdim. Orada beni çekti. Ben de ona bir tane vurunca kaçmaya başladı" dedi. Polis, olayın ardından bölgede incelemede bulundu.