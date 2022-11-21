Kocaeli'de orman yangını: 15 dönüm alan küle döndü

Kefken Mahallesi Pempe Kayalıklar mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, yaklaşık 15 dönüm alan zarar gördü.
Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni de araştırılıyor.
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