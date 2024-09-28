Kocaeli'de otomobil ile motosiklet çarpıştı. 2 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde seyir halinde ilerleyen bir motosikletli ile otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada motosiklette bulunan 2 kişi yola savruldu. Kazayı görenler yardıma koşarak 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırırken, motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Kaza anı anbean iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.