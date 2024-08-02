Kocaeli’de otomobil refüje çarptı. 3 yaralı

Kaza, Şirintepe Mahallesi mevkiindeki D100 karayolu üzerinde, İstanbul yönünde meydana geldi.

İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 77 EF 024 plakalı otomobil refüje çarptı. Kazada araçta bulunan yolculardan Y.Ç., N.Ç. ve H.A.Ç. yaralanırken, sürücü E.A.Ç. ise yara almadı.

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.