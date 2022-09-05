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Kocaeli'de otomobilden fırlayan tekerin çarptığı motosikletteki 2 polis yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, rampa çıkan otomobilden fırlayan tekerin çarptığı motosikletteki 2 yunus polisi hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 01:35
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Kocaeli'de otomobilden fırlayan tekerin çarpması sonucu motosikletteki 2 polis yaralandı

Kocaeli'de otomobilden fırlayan tekerin çarptığı motosikletteki 2 polis yaralandı
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Mevlana Mahallesi Soma Maden Şehitleri Caddesi'nde rampa çıkan Ahmet B'nin kullandığı 34 GS 2348 plakalı otomobilin sol ön tekeri, bilinmeyen bir nedenle fırlayarak arkadan gelen M.T. idaresindeki polis motosikletine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motosikletteki yunus polisleri M.T. ve M.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Fatih Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralı polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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