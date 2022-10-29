29 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Kocaeli'de otomobille taksi çarpıştı: 5 yaralı

Kocaeli'de otomobille taksi çarpıştı: 5 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ticari taksi ile otomobilin çarpışması neticesinde 5 kişi yaralandı. Takside sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında kurtarıldı.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 05:32
Takip Et

Kocaeli'de otomobille taksi çarpıştı: 5 yaralı

Kocaeli'de otomobille taksi çarpıştı: 5 yaralı
+
Aa
-

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Eskihisar Mahallesi Ehkihisar Feribot Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Mustafa A. idaresindeki ticari taksi ile karşı yönden gelen Tamer E. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile taksi şoförü Muhammet Mustafa A., takside yolcu olarak bulunan Özlem Derin A., Murat A., İlknur O. ve yabancı uyruklu Ehap D. araç içinde sıkışarak yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları neticesinde araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
1
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
﻿Ödemelerin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Üç yıllık peşin olarak ödenecek. Tüm emeklileri ilgilendiriyor
2
﻿Ödemelerin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Üç yıllık peşin olarak ödenecek. Tüm emeklileri ilgilendiriyor
﻿Ödemelerin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Üç yıllık peşin olarak ödenecek. Tüm emeklileri ilgilendiriyor
﻿AKP'li isim partisinden istifa edip CHP’ye katıldı
3
﻿AKP'li isim partisinden istifa edip CHP’ye katıldı
﻿AKP'li isim partisinden istifa edip CHP’ye katıldı
﻿Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
4
﻿Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
﻿Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
﻿Altılı masanın adayı nasıl belirleyeceği belli oldu. Herkes Kılıçdaroğlu aday olacak diye bekliyordu
5
﻿Altılı masanın adayı nasıl belirleyeceği belli oldu. Herkes Kılıçdaroğlu aday olacak diye bekliyordu
﻿Altılı masanın adayı nasıl belirleyeceği belli oldu. Herkes Kılıçdaroğlu aday olacak diye bekliyordu
﻿Arapların Hoşgörü Bakanı kız öğrenciye dans etti diye bakın ne yaptı
6
﻿Arapların Hoşgörü Bakanı kız öğrenciye dans etti diye bakın ne yaptı
﻿Arapların Hoşgörü Bakanı kız öğrenciye dans etti diye bakın ne yaptı
﻿Akşener BTP'yi ziyaret etti: Masaya o teklifi getireceğim
7
﻿Akşener BTP'yi ziyaret etti: Masaya o teklifi getireceğim
﻿Akşener BTP'yi ziyaret etti: Masaya o teklifi getireceğim
﻿6 köyün zeytinliğini yaktı, köylüler nöbete durdu
﻿6 köyün zeytinliğini yaktı, köylüler nöbete durdu
﻿6 köyün zeytinliğini yaktı, köylüler nöbete durdu
﻿Kosova, Sırbistan ile gerilim yaratan 'plaka' kararını erteledi
﻿Kosova, Sırbistan ile gerilim yaratan 'plaka' kararını erteledi
﻿Kosova, Sırbistan ile gerilim yaratan 'plaka' kararını erteledi
﻿Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
﻿Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
﻿Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
﻿Zelenskiy'den Türkçe '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' mesajı
﻿Zelenskiy'den Türkçe '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' mesajı
﻿Zelenskiy'den Türkçe '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' mesajı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.