Kocaeli'de otomobille taksi çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Eskihisar Mahallesi Ehkihisar Feribot Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Mustafa A. idaresindeki ticari taksi ile karşı yönden gelen Tamer E. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile taksi şoförü Muhammet Mustafa A., takside yolcu olarak bulunan Özlem Derin A., Murat A., İlknur O. ve yabancı uyruklu Ehap D. araç içinde sıkışarak yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları neticesinde araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)