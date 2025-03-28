Kocaeli'de panik anlar! Oto galeriye silahlı saldırı düzenlendi

Kaynak: DHA
Kocaeli'de panik anlar! Oto galeriye silahlı saldırı düzenlendi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kişi alacak meselesi yüzünden husumetli olduğu şahsın oto galerisine ateş açtı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde T.H., alacak meselesi yüzünden husumetli olduğu A.Y.'ye ait oto galeriye ateş açtı. Polis, T.H.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Barbaros Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'ndeki oto galeride meydana geldi. Otomobille gelen T.H., araçtan galeriye ateş açtı. Galeri dükkanı sahibi A.Y. de yanındaki tabancayı çekip, karşılık verdi. T.H. geldiği otomobille kaçarken, silah sesleri üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kurşunlardan biri cadde üzerinde bulunan oto parçacı dükkanı önünde park halindeki 41 Z 025 plakalı otomobile isabet etti. Olayda yaralanan olmazken, A.Y. ile T.H. arasında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunduğu iddia edildi. Polis, T.H.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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