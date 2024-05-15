Kocaeli'de ‘pes’ dedirten olay: Alkol alıp, annesi de içerideyken evi ateşe verdi

Kocaeli'de ‘pes’ dedirten olay: Alkol alıp, annesi de içerideyken evi ateşe verdi
Kaynak: DHA
Kocaeli Kartepe’de, alkol alan bir kişi annesi de içeride olduğu sırada evini ateşe verdi. Büyüyen alevler bitişikteki evi de sararken yangında 2 ev de kullanılamaz hale geldi.
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Kocaeli'de ‘pes’ dedirten olay: Alkol alıp, annesi de içerideyken evi ateşe verdi 1

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşayan S.Y., alkol aldıktan sonra annesi K.Y.'nin de içinde olduğu esnada İzmit Caddesi üzerinde bulunan evini ateşe verdi.

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Kocaeli'de ‘pes’ dedirten olay: Alkol alıp, annesi de içerideyken evi ateşe verdi 2

Alevleri gören mahalleli S.Y. ve annesi K.Y.’yi evden çıkarırken, kısa sürede büyüyen yangın bitişikte yer alan tek katlı eve de sıçradı.

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Kocaeli'de ‘pes’ dedirten olay: Alkol alıp, annesi de içerideyken evi ateşe verdi 3

Anne K.Y., çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekiplerince tedbir amacıyla ambulansa alındı. Oğul S.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Kocaeli'de ‘pes’ dedirten olay: Alkol alıp, annesi de içerideyken evi ateşe verdi 4

Yangın, yaklaşık 1 saat süren müdahale sonucu itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

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Kocaeli'de ‘pes’ dedirten olay: Alkol alıp, annesi de içerideyken evi ateşe verdi 5

YANAN EVİN DUVARINDA BULUNAN TÜRK BAYRAĞINI ALDI

Öte yandan, bir itfaiye erinin yanan evin duvarında bulunan Türk bayrağını aldığı anlar ise kameraya yansıdı.

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Kocaeli'de ‘pes’ dedirten olay: Alkol alıp, annesi de içerideyken evi ateşe verdi 6
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Kocaeli'de ‘pes’ dedirten olay: Alkol alıp, annesi de içerideyken evi ateşe verdi 7
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Kocaeli'de ‘pes’ dedirten olay: Alkol alıp, annesi de içerideyken evi ateşe verdi 8
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Kocaeli'de ‘pes’ dedirten olay: Alkol alıp, annesi de içerideyken evi ateşe verdi 9
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Kocaeli'de ‘pes’ dedirten olay: Alkol alıp, annesi de içerideyken evi ateşe verdi 10
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Kocaeli'de ‘pes’ dedirten olay: Alkol alıp, annesi de içerideyken evi ateşe verdi 11
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Kocaeli'de ‘pes’ dedirten olay: Alkol alıp, annesi de içerideyken evi ateşe verdi 12
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Kocaeli'de ‘pes’ dedirten olay: Alkol alıp, annesi de içerideyken evi ateşe verdi 13
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Kocaeli'de ‘pes’ dedirten olay: Alkol alıp, annesi de içerideyken evi ateşe verdi 14
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Kocaeli'de ‘pes’ dedirten olay: Alkol alıp, annesi de içerideyken evi ateşe verdi 15
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Kocaeli'de ‘pes’ dedirten olay: Alkol alıp, annesi de içerideyken evi ateşe verdi 16
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Kocaeli'de ‘pes’ dedirten olay: Alkol alıp, annesi de içerideyken evi ateşe verdi 17
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Kocaeli'de ‘pes’ dedirten olay: Alkol alıp, annesi de içerideyken evi ateşe verdi 18
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Kocaeli'de ‘pes’ dedirten olay: Alkol alıp, annesi de içerideyken evi ateşe verdi 19
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