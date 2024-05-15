Kocaeli'de ‘pes’ dedirten olay: Alkol alıp, annesi de içerideyken evi ateşe verdi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşayan S.Y., alkol aldıktan sonra annesi K.Y.'nin de içinde olduğu esnada İzmit Caddesi üzerinde bulunan evini ateşe verdi.
Alevleri gören mahalleli S.Y. ve annesi K.Y.’yi evden çıkarırken, kısa sürede büyüyen yangın bitişikte yer alan tek katlı eve de sıçradı.
Anne K.Y., çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekiplerince tedbir amacıyla ambulansa alındı. Oğul S.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Yangın, yaklaşık 1 saat süren müdahale sonucu itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
YANAN EVİN DUVARINDA BULUNAN TÜRK BAYRAĞINI ALDI
Öte yandan, bir itfaiye erinin yanan evin duvarında bulunan Türk bayrağını aldığı anlar ise kameraya yansıdı.