Kocaeli'de ‘pes’ dedirten olay: Alkol alıp, annesi de içerideyken evi ateşe verdi

Kocaeli Kartepe’de, alkol alan bir kişi annesi de içeride olduğu sırada evini ateşe verdi. Büyüyen alevler bitişikteki evi de sararken yangında 2 ev de kullanılamaz hale geldi.