Kocaeli'de Ramazan Bayramı tatili dönüşünde uzun araç girişine kısıtlama

Kaynak: DHA
Kocaeli'de Ramazan Bayramı tatili dönüşünde uzun araç girişine kısıtlama
Kocaeli Valiliği, Ramazan Bayramı tatili dönüşünde şehirde oluşabilecek trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla önemli bir karar aldı.

Kamyon, çekici ve tanker cinsi uzun araçların 14 Nisan günü saat 05.00'ten 15 Nisan saat 05.00'e kadar kente girişine yasak getirildi. Bu süre zarfında belirlenen güzergahlar üzerinde bulunan uzun araçlar valilik tarafından belirlenen park alanlarında bekletilecek.

Valilik tarafından alınan kararla, D-100 (İstanbul-Kocaeli-Sakarya-Ankara Karayolu), D-130, D-575, D-595 (İzmit-Yalova-Bursa Karayolu), O-4 (İstanbul-Ankara Otoyolu), O-5 (İstanbul-Osmangazi Köprüsü-İzmir Otoyolu) ve O-7'yi (Kuzey Marmara) kullanacak kamyon, çekici ve tanker cinsi araç sürücülerinin belirlenen park alanlarında bekletileceği bildirildi. Bu tedbirlerin, bayram tatilinin sona ermesiyle oluşabilecek trafik yoğunluğunu azaltmayı amaçladığı belirtildi.

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