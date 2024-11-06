Kocaeli’de sahtecilere darbe! Fiş ve fatura operasyonunda 57 gözaltı

Kocaeli'de polis, sahte fiş ve fatura düzenleyen çeteye operasyon düzenledi. Operasyonda 57 şüpheli yakalanırken, 60 milyon değerinde sahte fatura ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalarda bir çetenin sahte fiş, fatura basarak vergi kaybına neden olduklarını ve kamu kurumlarını dolandırdıklarını tespit etti. Farklı tarihlerde 13 kişiyi yakalayan ekipler, bin 521 sahte akaryakıt yazar kasa fişi ile sahte fatura ele geçirdi. Vergi dairesinin hazırladığı raporun ardından polis ekipleri 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyerek, 57 şüpheliyi gözaltına aldı. 3 farklı adreste fatura üreten cihazlar, yaklaşık 10 bin adet sahte fatura ile sahte faturaların dağıtıldığı alıcı listesi ele geçirildi. Ele geçirilen sahte faturaların değerinin yaklaşık 60 milyon TL olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette işlemlerinin devam ettiği ve cuma günü adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.