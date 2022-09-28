28 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Şehit Enes Bıyık son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'de bakıma alınan gemide yapılan çalışma esnasında denize düşerek şehit olan Sözleşmeli Er Enes Bıyık'ın cenazesi Pendik'te kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Sultanbeyli Osmangazi Mezarlığı'na gönderildi.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 18:02
Takip Et

Kocaeli'de şehit olan Enes Bıyık son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Enes Bıyık son yolculuğuna uğurlandı
+
Aa
-

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Donanma Komutanlığındaki Tersane Komutanlığında bakıma alınan gemide çalışma yapan 4 asker denize düşmüş, ekipler tarafından sudan çıkarılan askerler, hastanede tedaviye alınmıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Sözleşmeli Er Enes Bıyık şehit oldu. Şehidin cenazesi Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Sultanbeyli Osmangazi Mezarlığı'na götürüldü.

Cenaze törenine, şehidin babası Fikri, annesi Safiye Bıyık ile yakınlarının yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Ali Sivri, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve çok sayıda askeri personel katılım sağladı.

(İHA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Motorin ve benzinde büyük oyun. Sürücüler en az 5 TL indirim bekliyordu 
1
﻿Motorin ve benzinde büyük oyun. Sürücüler en az 5 TL indirim bekliyordu 
﻿Motorin ve benzinde büyük oyun. Sürücüler en az 5 TL indirim bekliyordu 
﻿ MSB acı haberi duyurdu. 1 asker şehit oldu 1 asker de yaralandı
2
﻿ MSB acı haberi duyurdu. 1 asker şehit oldu 1 asker de yaralandı
﻿ MSB acı haberi duyurdu. 1 asker şehit oldu 1 asker de yaralandı
﻿İndirimli halı izdihama neden oldu. Beklerken cam çerçeve indirdiler. Ağla Türkiyem ağla
3
﻿İndirimli halı izdihama neden oldu. Beklerken cam çerçeve indirdiler. Ağla Türkiyem ağla
﻿İndirimli halı izdihama neden oldu. Beklerken cam çerçeve indirdiler. Ağla Türkiyem ağla
﻿Son hedef İrem Derici oldu. Kökten dincilerin mahalle baskısı her yerde. Konseri iptal oluyor
4
﻿Son hedef İrem Derici oldu. Kökten dincilerin mahalle baskısı her yerde. Konseri iptal oluyor
﻿Son hedef İrem Derici oldu. Kökten dincilerin mahalle baskısı her yerde. Konseri iptal oluyor
﻿ Erdoğan asgari ücret için yeni tarih verdi: Ciddi şekilde yükselteceğiz
5
﻿ Erdoğan asgari ücret için yeni tarih verdi: Ciddi şekilde yükselteceğiz
﻿ Erdoğan asgari ücret için yeni tarih verdi: Ciddi şekilde yükselteceğiz
﻿Yüzde 11 daha fakirleşen Elon Musk yine de o listenin zirvesine oturdu
6
﻿Yüzde 11 daha fakirleşen Elon Musk yine de o listenin zirvesine oturdu
﻿Yüzde 11 daha fakirleşen Elon Musk yine de o listenin zirvesine oturdu
﻿Can Yaman başkaları hatırlatmasa unutacakmış. Konu başlığı yakışıklılık
7
﻿Can Yaman başkaları hatırlatmasa unutacakmış. Konu başlığı yakışıklılık
﻿Can Yaman başkaları hatırlatmasa unutacakmış. Konu başlığı yakışıklılık
﻿Şehit Enes Bıyık son yolculuğuna uğurlandı
﻿Şehit Enes Bıyık son yolculuğuna uğurlandı
﻿Şehit Enes Bıyık son yolculuğuna uğurlandı
﻿Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
﻿Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
﻿Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
﻿ İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
﻿ İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
﻿ İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
﻿Almanya Başbakanı Scholz, Zelenskiy ile görüştü
﻿Almanya Başbakanı Scholz, Zelenskiy ile görüştü
﻿Almanya Başbakanı Scholz, Zelenskiy ile görüştü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.