Kocaeli'de sokak ortasında bacağından vuruldu

Kaynak: İHA
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokak ortasında bacağından vurulan kişi yaralandı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Olay, saat 01.00 sıralarında Yeşilova Mahallesi Gündoğdu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, silahla C.İ.'ye ateş açtı. Bacağından yaralanan C.İ. kanlar içerisinde yere kalırken, şüpheli ise kaçarak uzaklaştı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

