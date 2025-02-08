Kocaeli'de sokakta 25 günlük erkek bebek bulundu

Olay, saat 10.30 sıralarında Kozluk Mahallesi Mustafa Karakaş Sokak'ta meydana geldi.

Sokağa terk edilmiş bebeği fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, bebek üzerinde ilk kontrollerini yaptı.

Yaklaşık 25 günlük olduğu değerlendirilen ve 2,5 kilogram ağırlığında olan erkek bebek, yapılan kontrollerin ardından ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede müşahede altına alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, bebeği sokağa bırakan kişi ya da kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.

Güvenlik kameraları ve çevrede yapılan incelemelerle olaya ilişkin detaylar araştırılıyor.

İzmit Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sorumluların bir an önce yakalanması için titiz bir çalışma yürütüldüğü belirtildi.