Son dönemde ülke genelinde yağmurun çok az yağması, barajların su miktarını bir hayli azalttı. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan ve kentin içme su ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı'nda, doluluk oranı yüzde 4 seviyesine kadar düştü.

Kentin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı'nda Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü verilerine göre, yüzde 4 dolulukla 2 milyon 383 bin metreküp su bulunuyor.

GEÇEN SENE YÜZDE 30’DU, BU SENE YÜZDE 4’E DÜŞTÜ

Toplam 51 milyon metreküp kapasiteli barajda, geçen sene bu aylarda doluluk yüzde 30 seviyesindeydi.

Yağışların azlığı ve sıcak hava nedeniyle su seviyesindeki düşüş hızla sürerken, Sapanca Gölü’nden baraja su takviyesi yapılıyor.Su seviyesinin düşmesiyle bazı yerleşim alanları da ortaya çıktı. Barajı besleyen Kirazdere kolunda toprakla oluşan çatlaklar olduğu görüldü.

Öte yandan ilin içme su ihtiyacını karşılayan 25 milyon metreküp kapasiteli Namazgah Barajı'nda yine İSU Genel Müdürlüğü verilerine göre; yüzde 36 doluluk ile 8 milyon 258 metreküp su bulunuyor.

YAĞIŞ OLMAYINCA GERİLEME HIZLANDI

Yaz aylarında yağması beklenen yağışların etkisiz kalması ve sonbaharda da yağmur miktarının düşük olması, su seviyesindeki düşüşü her geçen gün hızlandırdı. Uzmanlar, bölgede kısa vadede ciddi yağışlar görülmemesi halinde barajın mevcut seviyesinin daha da aşağıya inebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

SU ALTINDAKİ ESKİ İZLER TEKRAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Barajdaki geri çekilme, yıllardır suyun altında kalan eski köprü kalıntıları ve yapı izlerini de yeniden ortaya çıkardı. Havadan kaydedilen dron görüntüleri, barajdaki kuraklık etkisinin boyutunu somut şekilde ortaya koydu.