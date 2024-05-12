Kocaeli’de suç örgütüne dev operasyon: Çok sayıda gözaltı

Kaynak: DHA
Kocaeli’de suç örgütüne dev operasyon: Çok sayıda gözaltı
Kocaeli'nin 3 ilçesinde özel harekat polislerinin de desteğiyle silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli’de polis ekipleri, 13 Şubat tarihinde U.Ö.'nün lideri olduğu silahlı organize suç örgütüne operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 41 şüpheliden 13'ü tutuklandı.suc-orgutune-dev-operasyon-cok-sayida-gozalti-var-4vex.webp

AYNI ÖRGÜTE YENİ OPERASYON

Aynı örgüte yönelik polis ekiplerince ikinci bir operasyon düzenlendi.

Dün, özel harekat polislerinin de desteğiyle Gebze, Çayırova ve Darıca ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 29 kişi gözaltına alındı.

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Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tüfek, 4 tabanca, 1 pala, 9 şarjör, bin 250 adet 9 mm çapta fişek ve gümrük kaçağı 550 paket tütün ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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