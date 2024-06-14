Kocaeli'de talihsiz kaza: 3 kişi öldü

Kaynak: İHA
Kocaeli'de talihsiz kaza: 3 kişi öldü

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde D-100 karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin kontrolünü kaybederek bariyerlere çarpması sonucu araç devrildi. Olay yerine hızla ulaşan kurtarma ekiplerinin yaptığı incelemede, araç içerisinde bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Çayırova Bağlantı Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında, kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün kontrolünü kaybettiği 35 AGB 557 plakalı araç, Cumhuriyet Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarparak takla attı. Olaya hızla müdahale eden acil servis ekipleri, ağır yaralanan H.K'yi hemen yakındaki bir özel hastaneye sevk etti.

Ancak, H.K'nin yanı sıra, araçtan fırlayan Ö.B ve S.A isimli şahısların da kaza yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. H.K'nin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Kaza sonrasında Ö.B ve S.A'nın cenazeleri inceleme işlemlerinin ardından Gebze Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi. Kaza nedeniyle bir süre aksayan D-100 karayolu trafiği, aracın kaldırılması ve yolun temizlenmesiyle tekrar normal akışına döndü.

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