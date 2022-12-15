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Kocaeli'de tanker hafif ticari araca çarptı: 3 ölü

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, ışıklı kavşakta dönüş yapan hafif ticari araca tanker çarptı. Kazada hafif ticari araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 16:50
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Kocaeli'de tanker hafif ticari araca çarptı: 3 ölü

Kocaeli'de tanker hafif ticari araca çarptı: 3 ölü
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D-130 kara yolunda Yalova yönüne giden A.A. (42) idaresindeki 77 AAG 563 plakalı tanker, Ereğli mevkiindeki ışıklı kavşakta karşı istikametten gelerek dönüş yapan Ayşe Gül Yılmaz'ın (24) kullandığı 41 K 7664 plakalı hafif ticari araca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Yılmaz ile Miray Kesici (20) yaşamını yitirdi. Ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Feyza Gökgün (20) de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tanker sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Öte yandan, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, Yalova yönüne giden tanker tırın, karşı yönden gelerek ışıklı kavşakta dönüş yapan hafif ticari araca çarpması yer alıyor.

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