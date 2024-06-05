Kocaeli'de tersane yangını: Yaralanan 4 işçiden 1'i hayatını kaybetti

Yangın esnasında mahsur kalan işçilerin kurtarılma çalışmaları havadan da görüntülendi.

Başiskele'deki Kocaeli Serbest Bölgesi'nde "TRONDERBAS TR-500-ND" isimli gemide yangın çıktı. Yangın sırasında çalışan personel, kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı ancak 2 işçi mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan 2 işçi, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla gemiden indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Dumandan etkilenen 4 personel, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.

"Bir hafta önce denize indirilmişti"

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve gazetecilere açıklamalarda bulundu. Vali Yavuz, "Hepimize geçmiş olsun. Bir hafta önce denize indirilen ve son testleri yapılan gemide, elektrik aksamından çıktığını düşündüğümüz bir yangın meydana geldi. Haberi alır almaz itfaiye, AFAD, emniyet birimleri ve arama kurtarma ekipleri bölgeye yönlendirildi. İlgili kaymakamımız ve vali yardımcımız da olay yerine intikal etti" dedi.

"2 kardeşimizin durumu diğerlerine göre daha ağır"

Vali Yavuz, "Yangına müdahale etmek isteyen arkadaşlarımızdan da dumandan etkilenenler oldu. Sonuç itibarıyla 2 kardeşimiz gemiden kurtarıldı. İlk yardım ekipleri hızla müdahale etti ve 4 kişinin hastaneye sevki sağlandı. 2 kardeşimizin durumu diğerlerine göre daha ağır. İl Sağlık Müdürümüz ve tüm hekimlerimiz gerekli müdahaleleri yapıyorlar. Dileğimiz, can kaybı olmamasıdır" diye konuştu.

Tersanedeki yangında acı haber: 1 işçi hayatını kaybetti

Kocaeli'de tersanede çıkan yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 4 işçiden biri olan Mustafa Altuntaş, yaşamını yitirdi.

Son yolculuğuna uğurlandı

Ailesi tarafından teslim alınan Mustafa Altuntaş'ın cenazesi, İzmit'teki Dere Camii'ne getirildi. Alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından Altuntaş'ın naaşı, Kuruçeşme Mezarlığı'na defnedildi.