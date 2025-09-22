Kocaeli'de ticari araç takla attı: 6 yaralı



Edinilen bilgiye göre, kaza saat 21.40 sıralarında Darıca İstasyon kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 41 U 0232 plakalı ticari araç ile 41 AAT 668 plakalı panelvan çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan birisi takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Takla atan araçta bulunan 1'i çocuk 4 kişi ile diğer araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.