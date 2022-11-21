﻿Kocaeli'de TIR'a çarpan otomobil 70 metre sürüklendi: 3 ölü

Mustafa D. idaresindeki otomobil, Kuzey Marmara Otoyolu Gebze kesimi İstanbul istikametinde henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen arızalanarak sol şeritte duran TIR'a arkadan çarparak yaklaşık 70 metre sürüklendi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sürücü Mustafa D. ile Hatice D. ve Mehmet Emin D. hayatını kaybetti.
Kazanın ardından tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. (AA)
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