Kocaeli’de trafik canavarı elektrik direğine çarpıp yan yattı! 2 yaralı var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kocaeli’de trafik canavarı elektrik direğine çarpıp yan yattı! 2 yaralı var

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde alkollü olarak araç kullanan sürücü elektrik direğine çarpması sonucu cipi yan yattı. Olayda 2kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı cip elektrik direğine çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Körfez ilçesinde Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mevlana Caddesi üzerinde seyreden Ali Ekin Ö. yönetimindeki 41 ASJ 620 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan cip, orta refüjde bulunan elektrik direğine çarparak yan yattı. Meydana gelen kazada sürücü A.E.Ö. ve araçta yolcu konumunda bulunan O.B., yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Kazada yaralanan vatandaşlar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Cip sürücüsünün 1 promilin üzerinde alkollü olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli’de trafik canavarı elektrik direğine çarpıp yan yattı! 2 yaralı var

Kocaeli’de trafik canavarı elektrik direğine çarpıp yan yattı! 2 yaralı var

Kocaeli’de trafik canavarı elektrik direğine çarpıp yan yattı! 2 yaralı var

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Kocaeli’de trafik canavarı elektrik direğine çarpıp yan yattı! 2 yaralı var
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