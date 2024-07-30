Kocaeli'de tramvay otomobile çarptı: 3 yaralı

Kaynak: İHA
Kocaeli'de tramvay otomobile çarptı: 3 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tramvayın otomobile çarpması neticesinde 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Yahya Kaptan Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 41 SK 084 plakalı araç U dönüşü yapmaya çalışırken araca tramvay çarptı.

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Kazada 41 SK 084 plakalı araçta bulunan 3 kişi çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası kazanın yaşandığı noktaya sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Kazada tramvay ve otomobilde maddi hasar oluşurken, polis kazayla ilgili harekete geçerek inceleme başlattı.

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