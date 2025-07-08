Kocaeli’de tüfekle vurulan adam ağır yaralandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde tüfekle vurulan bir kişi ağır yaralandı.

Olay, 4 Temmuz'da Doğantepe Mahallesi Kiraz Deresi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. henüz bilinmeyen nedenle tüfekle Yasin Ö.'ye ateş açtı. Örçen bacaklarından yaralanırken, B.K. ise olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yasin Ö.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, zanlının da jandarma ekipleri tarafından yakalandığı öğrenildi.

Yasin Ö.'nün arkadaşı Ömer T., "7 senedir Yasin Ö. ile birlikte çalışıyorum. Olayı duyunca çok şaşırdık, kendi halinde biriydi. Pompalı tüfekle vurulduğunu öğrendik. 3 mermi isabet ettiğini duyduk. Acil şifalar diliyorum" dedi.